Skaarup besøger Varde

Nordenskov: En række steder i Varde-området får tirsdag 23. oktober besøg af Dansk Folkepartis Peter Skaarup.

I løbet af eftermiddagen og aftenen vil han kl. 16 besøge ungehuset i Varde, kl. 17 besøge borgmesteren for derefter at spise aftensmad med Dansk Folkepartis Varde-medlemmer inden han kl. 19 deltager i et offentligt møde i Nordenskov Forsamlingshus.

Emnet på borgermødet er frit. Peter Skårup kommer med et oplæg med en kort orientering om det aktuelle arbejede på Borgen, og om hans syn på følgerne af danskernes nej til afskaffelse af retsforbeholdet.

Den sidste time af det i alt to timer lange møde er planlagt til spørgsmål fra salen.