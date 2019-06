Sjældent jubilæum: 50 år som økonomirådgiver for landmænd

Hjortkær: - Du kan jo nå at få 50 års jubilæum, inden du får folkepension.

Med de ord tog chefen imod den dengang 16-årige Marie, der begyndte som elev på den lokale landboforenings regnskabskontor i Ribe i 1969. Dengang tænkte Marie, at det var da en tosset tanke!

Ikke desto mindre er Marie Brammer i samfulde 50 år fortsat i landbrugsrådgivningen, som efter flere fusioner i dag hedder Sagro og har kontor i blandt andet Esbjerg.

Folkepension bliver der ikke tale om - i hvert fald ikke det første par år. Marie Brammer er så glad for arbejdet, kollegerne og ikke mindst kunderne, at hun har tænkt sig at fortsætte. Indtil for nylig også på fuld tid, men nu er hun dog droslet ned til 30 timer.