Sjælden guldsmed sætter en stopper for opgravning af sø

I Ølgod er de i gang med et større vedligeholdelsesprojekt af byens søer. I den forbindelse var planen at opgrave søen bag Solvænget og fjerne den grønne beplantning, men det har en guldsmed sat en stopper for.

Ølgod: Lige præcis i søen bag Solvænget i Ølgod lever en guldsmed ved navn grøn mosaikguldsmed. Guldsmeden er en del af EU's såkaldte 'bilag 4-arter', som er en liste over sjældne dyrearter, der er strengt beskyttet i EU lande. Derfor har det også været nødvendigt at ændre i planerne for opgravningen af søen. Den oprindelig plan var nemlig at rydde søen for planter, således det klare vand kunne nydes af forbipasserende og naturelskere.

- Vi kan ikke fjerne alle planterne i søen, da lige netop de planter er betingelsen for den grønne mosaikguldsmeds eksistens, fortæller Klaus Bertram Fries, som er leder af kommunens Naturcenter.

Derfor har det været nødvendigt at lade halvdelen af søen være, som den er i dag og kun opgrave den mindst beplantede ende. Det ser Formand for plan og teknikudvalget, Preben Friis-Hauge, dog ikke som noget problem - tværtimod er han stolt over, at guldsmeden lige præcis har valgt Ølgod at bo i.

- Jeg synes, at det er unikt, at vi i Ølgod kan fortælle, at sådan en sjældenhed som grøn mosaikguldsmed netop yngler her i vores by. Derfor er det også vigtigt at bibeholde dens levegrundlag og lade opgravning og dyreliv spille godt sammen.

Inga Andersen, som er formand for Ølgod Udviklingsråd og er primus motor bag hele opgravningsprojektet, ser det bestemt heller ikke som nogen dårlig ting, at guldsmeden har valgt at yngle i Ølgod.

- Det her sted bliver brugt af rigtig mange og især mange børn. Det er da fantastisk, at de kan tage herned med børnehaven eller skolen og spise deres madpakker, mens de lærer om naturen. Og at vi så netop har en gørn mosaikguldsmed gør det da bare endnu mere lærerigt, fortæller Inga Andersen.