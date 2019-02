Sisse er klar til at svinge torvepølser over disken

Varde: Med i alt 12 medarbejdere i sin stab er indehaver Sisse Ingeberg klar til at svinge hotdogs over disken i den nye pølsebod, som Varde Kommune stiller op på Torvet næste onsdag. Godt en uge senere, torsdag den 7. marts, åbner "Ellas Pølsebod".

- Med Ella's Coffee Shop var navnet på pølsevognen næsten givet på forhånd. Jeg glæder mig til at åbne på Torvet. I begyndelsen vil vi have åbent fra klokken 11 til 17.30, og når der er events i byen. Senere vil vi også have åbent om natten, men vi skal lige i gang, fortæller Sisse Ingeberg.