Sigtelse for vold mod små døtre på strand opretholdes: Far fra Tyskland har næsten erkendt alt

Blåvand: En kvindelig kondiløber overværede søndag den 5. august om aftenen, at en 35-årig mand fra Tyskland slog den ene af sine to døtre og pressede hendes ansigt ned i sandet ved badebroen Hvidbjerg Strand i Blåvand. En anden datter blødte fra næse og mund. Manden blev et par dage senere anholdt i et sommerhus i Blåvand, og sigtelsen mod manden er opretholdt, oplyser politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Faren har erkendt næsten i samme omfang, som vidnet har beskrevet sagen, oplyser Ole Hillerup.

Politiet har derfor ikke afhørt flere vidner, fordi anmelder og den sigtedes forklaringer stemmer så godt overens.

Efterforskningen er slut, og sagen er nu overdraget til anklagemyndigheden, oplyser Ole Hillerup.

Anklagemyndigheden skal så vurdere, om der skal rejses tiltale, altså udfærdiges et anklageskrift. Det er muligt, at sagen kan rejses ved en domstol i Tyskland, selv om den er foregået i Danmark.