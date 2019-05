Signe og Laura fra Frøstruphave Efterskole er i DM-finalen i sangskrivning

Nørre Nebel: Signe Lyngsøe Poulsen og Laura Rentius Sørensen fra Frøstruphave Efterskole kan sætte musik og ord sammen så godt, at de lige nu konkurrerer mod 14 andre ved DM i sangskrivning for efterskoler. Signe og Laura deltager i konkurrencen med deres sang "Way of Life", der nu skal bedømmes af juryen, som blandt andet består af Carpark North-forsanger Lau Højen og sanger og sangskriver Annika Aakjær.

De to piger har skrevet sangen i forbindelse med musikundervisningen på Frøstruphave Efterskole, og bagefter fik de to kammerater til at hjælpe med at indspille den, så de kunne deltage i konkurrencen.

- Vi er ret spændte på resultatet, og det er lidt vildt, at der er nogle kendte musikere, der sidder og lytter til vores sang, siger Signe og Laura i en pressemeddelelse.

I sangen synger de to piger om de fire årstider, og hvordan de kan være billede på et livsforløb. Vinderen bliver fundet med udgangen af maj måned.