Sig vinder i kabelkrigen - Næsbjerg er taberen

Sig er den store vinder i forbindelse med linjeføringen af 400 kilovolt ledningen mellem Idomlund og Endrup. Energinet vil kabellægge højspændingsledningen sydvest for Sig by, mens Næsbjerg får udsigt til højspændingsmaster.

Energinet har taget hensyn til naturen i ådalen. Ja man kan sige at Varde Å er Sig bys redning. Omvendt forholder det sig i Næsbjerg, som kan se frem til at blive pakket ind i både kæmpe vindmøller på den ene side af byen og højspændingsmaster på den anden side af byen. De nye højspændingsmaster opføres cirka 900 meter vest for byen.

- For selve Sig er løsningen meget skånsom. Vi skal bare sige ja tak. Det er det bedste, vi kan få ud af det, siger Paul O'Connor, der er formand for Sig Borgerforening.

Sig/Næsbjerg: Efter et langt og meget turbulent forløb så satte Energinet tirsdag den længe ventede streg i sandet i form af et forslag til linjeføringen af højspændingsledningen mellem Idomlund ved Holstebro og Endrup. En 400 kilovolt højspændingsledning, som går tværs gennem Varde Kommune. Og langt det meste af stækningen gennem kommunen går via 35 meter høje højspændingsmaster, mens en strækning på 3,2 kilometer lægges i jorden fra Skonager og sydvest for Sig.

Jeg er så skuffet

Og skuffet er ikke dækkende for, hvordan Finn Ladegaard, formand for Næsbjerg Sogns Borgerforening, oplever oplægget til en linjeføring.

- Jeg er så skuffet over, at vores ønske for at blive kabellagt vest for Næsbjerg ikke imødekommes. Energinet burde havde lagt to kilometer kabler mere, siger Finn Ladegaard.

For Næsbjerg, som oplever en voldsom vækst i indbyggertallet, er det en dobbelt katastrofe, at den nuværende 150 kilovolt luftning i byen først kabellægges mellem 2023-26 og derved forhindrer udstykning af et nyt boligområde, som Varde Kommune har købt. Byen er ved at løbe tør for byggegrunde.