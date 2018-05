Sig elsker sig selv

Åben By var som en bedre byfest med hygge og aktiviteter for hele byen, for dem der bor her er vilde med det. Foto: Chresten Bergh

For anden gang holdt Sig søndag åben by. Ikke mange udefra fandt vej, men til gengæld bakkede byens borgere massivt op - de er nemlig rigtig glade for deres by.

Sig: Paul Corner er formand for Sig Borgerforening, der søndag for anden gang holdt Åben By. Han elsker selv sit sted på jord, men han er også realist, for trods alt er målet med arrangementet at sælge grunde. - Nu har vi prøvet i et par år, og hvis det ikke giver salg, så skal vi finde på noget andet, siger han. Åben By er centreret omkring Kastanjevangen, udstykningen nord for byen, hvor der endnu ikke er solgt en eneste af byggegrundene. Søndag er her til gengæld festtelte og en stemning som til en afslappet byfest.

Kone og ekskone og seks børn i Sig - Jeg flyttede selv tilbage, fordi jeg boede i Sig fra jeg var 10 til jeg var 18, og jeg huskede perioden som den bedste i min barndom, siger han. I dag har han gjort sit til bosætningen. Hans ekskone er flyttet til Sig fra Esbjerg, hvor de boede, og han bor her med sin nuværende hustru, der er fra Varde, og i alt seks børn. Hvad er det bedste ved Sig? - Sammenholdet og kammeratskabet. Her er hyggeligt, vi ligger i et skønt område med skov, hede og sø og så er der jo ikke langt til noget, siger han. Selv arbejder han som speditør for Blue Water Shipping i lufthavnen i Billund og har 35 minutter på arbejde.

Sig er centrum med et stort opland Netop korte afstande til meget er noget af det, den nye forening "Sig Vækst" slår på. - Sig er et bosted. Med en halv times kørsel kan du nå rigtig langt omkring, siger formand Kristian Kamp. Han er selv skoleleder i Glejbjerg og har 20 minutter til arbejdet, så han passer indenfor radiussen. I det lidt større perspektiv er han tilflytter. Oprindelig er han fra Sjælland, men på grund af sin karriere som badmintontræner kom han til Esbjerg, færdiggjorde sin læreruddannelse i Ribe og traf sin hustru. Hun er fra Sig, så parret har boet her siden en måned før første barn, der blev født i januar 2007. Sig Vækst er en udløber af skolestrukturdebatten. Den satte gang i et lokalt engagement og mundede ud i Sig Børneby og nu også i vækstgruppen, der i sidste måned fremlagde sin udviklingsplan for Sig. Med fokus på boliger til alle, sådan at forstå at byen mangler almene lejeboliger, SigNatur, der skal være en bypark ved indfaldsvejen til Sig - og et fælleshus ved skolen, et multihus til sport, kultur og fællesskab.

Fremtidens landsby Der er ikke meget at leve af i vækstplanen. Erhverv? - Der er startet et erhvervsnetværk op sideløbende med Sig Vækst, men Sig er en bosætningsby, derfor har vi netop arbejdet med værdier og formet en vision, vi kalder "Fremtidens landsby - verdens bedste sammenhold", siger Kristian Kamp. Fællesskab er også kernen i det nye "Erhvervsnetværk Sig-Thorstrup". Netværket har en styregruppe på fem, og Jesper og Tina Andersen, ægteparret bag firmaet Murermester Leif Andersen, er med.