Sig: 20 år og mindst 12.000 hundeklipninger

Det var kærligheden til sin mand, der førte tyske Karla Peltzer-Pedersen til Sig. Og det er hendes kærlighed til hunde, der får folk til at komme langvejs fra til Karlas Hundesalon, der nu har 20 års jubilæum.

- Jeg er meget glad for dyr og især hunde. Jeg har nok en evne til, at få hunden til at falde til ro. Mange hunde kan godt stresse og blive bange, når jeg går i gang med at klippe, især hvis jeg skal bruge maskinen, fortæller Karla Peltzer-Pedersen, der vurderer, at hun nok har haft mindst 600 hundeklipninger om året i 20 år.

En salon, der tiltrækker kunder fra både Ringkøbing, Ribe, Århus, Berlin og et stort lokalt opland. Selve salonen er meget spartansk indrettet i en staldbygning ved siden af den private bolig. Det er et funktionelt arbejdsrum og forkælelsen ligger i håndværket.

- I Tyskland har vi en anden hundekultur end i Danmark. I Tyskland er hunden mere en del af familien, end den er her.

- I 20 år var jeg ansat som hestepasser på et stutteri i Berlin. Men en dag kom jeg i klemme mellem to af de helt store. Efter den ulykke fik jeg fysiske mén, og måtte derfor finde en anden uddannelse. Jeg har altid haft hund, så det blev til hundefrisør, fortæller Karla, der åbnede salon i udkanten af Berlin.

Karla er vokset op på en gård i det gamle DDR, i byen Prieros, syd for Berlin. Som ung havde hun ikke hunde mellem hænderne, derimod heste.

Pendlerliv

- Da finanskrisen ramte Europa, rejste John tilbage til Vestjylland for at finde arbejde. Han købte landejendommen her, og i fem år pendlede vi mellem hinanden. Først i 2009 flyttede jeg permanent ind på adressen og åbnede min hundesalon, fortæller 57-årige Karla.

I Tyskland havde hun en god forretning, hun var dog meget nervøs for, om hun kunne skabe sig et levebrød i Danmark, for enden af Thorstrupvej, langt ude på landet.

Men de kunne hun.

Det er nemlig med hundefrisører præcis som med damefrisører, når først man har fundet den rigtige, så bliver man hængende, og anbefaler gerne et godt stykke håndværk til andre.