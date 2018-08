Sidste udkald: Tilmelding af bevaringsværdige boliger

Kommunen: På torsdag skal Varde Bevaringsforenings prisudvalg rundt for at besigtige en række restaurerede ejendomme i Varde Kommune. Alle ejendommene, der fremstår smukt restaurerede, kan være med i kapløbet om Bevaringsprisen 2018.

Tilbage i 1982 begyndte man at uddele bevaringsprisen og dermed påskønne fortjenstfuld restaurering. Prisen uddeles en gang om året. De præmierede bygninger får en støbt bronzeplakette med årstal monteret på facaden, der således vidner om den flotte vedligeholdelse af bygningerne.

- Når bevaringsforeningen har modtaget forslag til bygninger, tager bevaringsprisudvalget, sammen med en særlig sagkyndig, på besigtigelse. Alle kan komme med forslag, og alle bygninger i Varde Kommune kan komme i betragtning til prisen, fortæller Holger Grumme Nielsen, der af byrådet er udpeget til at sidde i bevaringsforeningen.

Egentlig var tidsfristen for indstillinger af boliger den 10. august, men hvis man har et oplagt emne, kan man inden torsdag stadig nå at sende en mail til Laurids Bjerregaard på aml@westway.dk

- Om 14 dage forventer vi at kunne afsløre det hus, der vinder bevaringsprisen i år, siger Holger Grumme Nielsen.