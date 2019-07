- Når vi gør intimhygiejne på borgerne har vi engangsforklæder i plastik på. Så er jeg våd hele vejen inden under, og er simpelthen nødt til at skifte, siger hun.

Uniformsreglement suspenderet i varmen

- Sidste år var første gang vi suspenderede uniformsreglementet. Varmen er nok værst for vores medarbejdere, for de kan jo ikke skrue ned for tempoet, og det er altså varmt at være med i baderum i den her varme, siger Jeanette Christensen.

Hun er leder af område vest, som dækker Carolineparken i Varde og Poghøj og Skovhøj i Oksbøl. Begge steder med tilhørende hjemmeplejedistrikter.

- Sidste år havde vi en kollega, der kollapsede i varmen, og i sidste uge var der også én, der blev dårlig, siger hun.

I hedebølgen sidste år købte Carolineparken den første stak vindmøller, til at skabe ventilation både i fællesrum og inde hos borgerne, og i år er der købt endnu flere.