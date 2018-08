Ølgod Festival

Ølgod Festival lørdag var tredje af sin slags, og sidste.Arrangør er Jan Kjeldsen, søn af kromutter Lissy Hovedgaard. For ham har festivalen været for sin mors skyld, og for hyggens skyld. Til daglig arrangerer han noget større begivenheder som "Kilen Rock" og "Run to the beat - powered byg Bang & Olufsen" i næste weekend. Danmarks eneste motionsløb med fokus på musik og fest.



Lissy Hovedgaard lukker Gasolin den 31. marts. Festivalen foregår i kroens have, så uden kro, ingen festival.