Seriespiller scorede årets pokalmål: Kevin var konge for en dag i Parken

Blandt 600 mål i Sydbank Pokalen scorede han årets mål. Han lavede et drøn af et langskudsmål mod Næsby, som desværre ikke var nok. De tabte med 1-2.

I sig selv ikke noget usædvanligt bortset fra, at Kevin Dalgas Andreasen var årsag til, at Sydbank havde betalt både bus og billetter.

Agerbæk/Starup-Tofterup: Sammen med resten af jyllandsserieholdet i fodbold fra Agerbæk/Starup IF var den 25-årige Kevin Dalgas Andreas fredag til pokalfinalen i Parken mellem FC Midtjylland og Brøndby IF. I alt var de 50 i bussen.

Det var en vild oplevelse at stå at kigge på 30.000 tilskuere.

Kevin Dalgas Andreasen og 12 andre holdkammerater fra Agerbæk/Starup IF fik sig noget af en oplevelse, da de i halvlegen kom ind på banen, hvor der var udsigt til 30.000 tilskuere. Ulvene fra heden vandt pokalfinalen over Brøndby IF. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Scannet i København

Men målet var nok til, at han sammen med 13 holdkammerater i halvlegen blev kaldt ind på nationalarenaen, hvor han fik overrakt blomster og en byste af sig selv i størrelsesforholdet 1:1.

- Det var en vild oplevelse at stå at kigge på 30.000 tilskuere, siger Kevin Dalgas Andreasen dagen der på.

Han fortæller, at han for et stykke tid siden var i København for at få scannet sit ansigt, hvorefter en 3D-printer skrev hans ansigt ud plastik, som efterfølgende blev malet i bronze. Og sammen med klubben og familien måtte han holde det hemmeligt, at han havde scoret årets mål.