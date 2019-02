Varde Kommune: Vejen mod et renere vandmiljø fortsætter. Et vandmiljø som trods en målrettet indsats siden 1987 med Vandmiljøplan I langt fra er rent. De nuværende spildevandsplaner skal opfylde EU's Vandrammedirektiv fra 2000.

Det er ikke kun landbruget, som skal løfte sin indsats for at lede mindre kvælstof ud i vandløb, søer og fjorde. Også mange husstande i både land og by må til lommerne i forbindelse med separatkloakering. Det er adskillelse af regnvand og spildevand.

I den netop opdaterede spildevandsplan for Varde Kommune skal der separatkloakeres i fire byer inden for de kommende tre år. Det er Varde (2017-2022), Sig (2020-2023), Nordenskov (2020-2020) og Agerbæk (2019-2020).

Den enkelt husejer vil få et påbud om at separatkloakere på grunden. Fra påbuddet er modtaget, har man to år til at lave arbejdet.