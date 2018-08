Send ikke billede af pas: Kvinde snydt for 15.000 kroner

Varde: En 29-årig kvinde, der bor i Lerpøtparken i Varde, er blevet snydt for 15.000 kroner.

Bedrageriet skete over telefon den 3. august mellem klokken 15.49 og klokken 16.00. Kvinden blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra kommunen. Personen sagde, at kvinden havde indbetalt for meget på sin personopsparing og skulle have penge tilbage. For at få de penge skulle kvinden give oplysninger om sin NemID og sende et billede af sit pas via telefonen. Det gjorde hun, og de oplysninger er siden da blevet brugt til at bruge 15.000 kroner af kvindens penge.