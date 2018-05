Selvom Agerbæk SF har to millioner i banken, fik den 80.000 kroner fra SE

Owen Luft har i årevis været en guldåre for sportsforeningen i Agerbæk. Alligevel søger den fonde for at passe på sine penge.

Agerbæk: SE's Vækstpulje har netop offentliggjort årets uddeling af penge. I alt 305.640 kroner er havnet hos foreninger i Varde Kommune. Største enkeltdonation fik Agerbæk Sports Forening med 80.000 kroner til en legeplads. - Vi har spurgt vores dagplejere om, hvad børn i den alder ønsker, og det er i alt et projekt til 179.000 kroner, siger aktivitetsformand Jan Fyhn, Agerbæk SF. Med 80.000 fra SE er der stadig 100.000 kroner i manko, og dem har Agerbæk SF søgt fonde om. - Vi har fået afslag fra tre og mangler stadig svar fra endnu tre. Hvis I ikke får? - Så skyder vi selv pengene i. Vi er så heldige, at vi har en rigtig god økonomi i klubben, siger Lars Fyhn.

Guldåren Owen Luft Foreningen tjener sine penge ved tre årlige aktiviteter: Banko, byfest og Owen Luft. - Hvor Owen Luft selvfølgelig er den store. De to foreninger, Nordenskov og Agerbæk, står med risikoen og deler overskuddet. Vi har fået imellem 250.000 og 400.000 kroner om året, siger Lars Fyhn. Til gengæld stiller de to idrætsforeninger hvert år med 800 hjælpere for at få den enorme begivenhed op at stå. Tjener I så meget, at I skal opfinde ønsker år for år for at kunne bruge jeres penge? - Det kan man godt sige. I år er vi så heldige, at vi har fået startet en cykelafdeling op. Vi kan jo ikke bruge pengene til hvad som helst, det skal henføre til foreningens vedtægter. Så det er rigtigt, siger Lars Fyhn. - På den ene side er der ingen, der ved, hvor længe Owen Luft kan fortsætte. På den anden side er vi er heller ikke interesseret i ikke at bruge nogle af de penge.