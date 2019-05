Selvfølgelig spiller piger fodbold

Varde: Varde IF vil gerne have flere af de lokale piger ud på banerne. Derfor inviterer de, sammen med DBU, alle piger mellem 5 og 11 år til Pigeraketten. Det bliver tre timer fyldt med fantasi, sjov og masser af fodboldaktiviteter, lyder det i en pressemeddelelse. Alle er velkomne - uanset om man har prøvet fodbold før eller er helt ny. Det er gratis og uforpligtende at deltage og det kræver ingen tilmelding. Jorden begynder at ryste. Motorerne larmer. Raketten er klar til afgang. Lørdag 1. juni lander Pigeraketten på Varde IF´s baner, og der er masser af plads. Besætningen, der består af frivillige fra klubben og DBU's instruktør, står klar kl. 10-13 til at tage imod piger mellem 5 og 11 år, der har lyst til en sjov dag, hvor de kan prøve kræfter med fodboldspillet gennem masser af fantasifulde lege og aktiviteter. Mor og far er naturligvis velkomne til at være til stede til det hele, og når dagen er overstået, er der masser af information at hente om dét at være medlem af en fodboldklub. Det eneste man skal medbringe er godt humør, masser af gå-på-mod, vandflaske og tøj til at bevæge sig i.