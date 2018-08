Selvejende børnehave er tilfreds med at overtage vedligehold

Oksbøl: Steffen Frederiksen, formand for Oksbøl Børnehave, er meget tilfreds med det forslag, som kommunen har sendt i høring.

Forslaget går ud på, at kommunen vil droppe nedrivningen af Oksbøl Børnehave og dermed heller ikke udvide Skovmusen, der er Oksbøls anden børnehave. Til gengæld bliver Oksbøl Børnehave renoveret for maksimalt 2,7 millioner kroner, hvorefter bestyrelsen i den selvejende institution selv får ansvaret for vedligehold og fremtidige renoveringer.

Steffen Frederiksen kalder det for en holdbar løsning. Han fortæller, at i renoveringen bliver der fokus på at bruge vedligeholdelsesfri materialer, så børnehaven kan overkomme den nye opgave. Muligvis skal forældrene hjælpe frivilligt i børnehaven en ekstra dag om året, men det vides endnu ikke, om det bliver nødvendigt.

Bestyrelsen har en enkelt anke mod den nye løsning. Børnehaven vil gerne have råderet over et stykke jord, der grænser op til børnehaven, og det håber den at få skrevet ind i aftalen.