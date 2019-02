Ølgod: Jeppe Spicker, 19 år, har i bogstaveligste forstand et kamera i nakken hele arbejdsdagen. Han arbejder på Cirkle K-tanken ved hovedvej 12 i Ølgod. Og er du i tvivl om påstanden om et kamera i nakken, så kig lige en ekstra gang på billedet.

Alligevel reagerer han kraftigt på, at det nu er kommet frem, at to ansatte på rådhuset i Varde er blevet kontrolleret med skjult kamera, da en agent fra et firma skulle tjekke datasikkerheden.

- Jeg ville føle, at det var uværdigt at blive filmet med skjult kamera, siger Jeppe Spicker, som bor i Gårde og har et sabbatår fra uddannelse. Det er hans hovedbeskæftigelse at være tank-ekspedient.

Noget andet er, når man ved man, bliver filmet.

- Jeg ville da nødig, at der ikke var overvågning, siger Jeppe Spicker, som vurderer, at kameraerne øger sikkerheden på arbejdet.

Det er klart, at overvågningen kan få potentielle røvere til at overveje.

Men Jeppe mener, at det omvendt er utilstedeligt at filme ansatte uden deres viden.