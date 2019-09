Seksårig fik tilkaldt ambulance, da 56-årige Espen lå hjælpeløs på bunden af skaterbowle

Varde: - Florian er min helt, siger skolepædagog Espen Kilmark.

Espen Kilmark er 56 år og noget af en actionmand. Han står på ski, han springer i faldskærm, og han cykler mountainbike. Han er også skolepædagog på Sct. Jacobi Skole i Varde. Især skiløbet ligger i generne på Espen, som stammer fra Norge.

Eleverne har også glæde af Espen Kilmarks interesse for forskellige sportsgrene. Espen tog mandag den 26. august den seksårige elev Florian Christensen med over i "skaterbowlen" en kilometers penge fra Sct. Jacobi Skole. De to havde besluttet at køre mountainbike sammen i en halv fritime på den halsbrækkende - eller måske snarere armbrækkende - bane. Det har de gjort tidligere.