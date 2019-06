Se videoen: Emilia fra Vestjylland har hovedrolle i international musikvideo

Thorstrup: 18-årige Emilia Johanne Jul-Hansen fra Thorstrup ved Varde er vild med at danse. Nu er hun udtaget af DJ Aligator, der har haft flere internationale dance-hits, til at spille hovedrollen som en sexet kvinde i en musikvideo på YouTube. Musiknummeret er forudbestilt af 32 lande og udkom i sidste uge.

- Jeg har altid været vild med at danse i genren hip hop moderne. Jeg dansede for nylig til en fest med 3000 publikummer i Svendborg. Det viste sig, at DJ Aligator var med i salen, og han henvendte sig efterfølgende, fordi han kunne lide, hvad han så og desuden min danseteknik, siger Emilia Johanne Jul-Hansen.

Musikvideoen, der har et minimalisktisk udtryk, blev optaget på Kunstmuseum Arken i Ishøj, hvor Emila var iført en kropsnær latexdragt, hvor der gik hul på den første dragt, hun dansede rundt i.

- Så vi måtte optage alle gulvscenerne først, da jeg slet ikke kunne bøje mig bare en centimeter i dragten, og vi var bange for at dragt nummer to også skulle sprække, siger hun storsmilende.

Emilia Johanne Jul-Hansen regner med at skulle på turne i nær fremtid med DJ Aligator i ind- og udland, og sidenhen drømmer hun om at blive optaget på en danseskole i København.