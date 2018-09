Se video af dreng med styrke: Nickey på 13 år er stærk og gør kæmpe fremskridt

Det godt være, at han er medlem af en ekstremt lille forening. Men derfor kan man godt have kæmpe fremgang.

Der var søndag arrangementet "Fest i Gaden" på Kulturspinderiet i Varde, og her havde forskellige foreninger mulighed for at vise sig frem. Varde Vægtløftning Forum kan meget vel være kommunens mindste idrætsforening. Der er kun fem medlemmer. Et af disse medlemmer er netop Nickey Brandt

For halvanden måned siden kunne Nicky Brandt løfte 50 kg i stød. Nu har han præsteret 59 kg - noget af en fremgang. I træk er han over 40 kg.

Rykkede over kommunegrænse

Foreningen blev grundlagt i landområdet Forum for otte år siden. Det er Allan Schmidt, 54 år og maler, der er formand for foreningen.

- Vi havde til huse i Forum Fritidscenter, men besluttede for to år siden at rykke over kommunegrænsen til Varde Kommune. Her har vi bedre forhold, når det kommer til lokaler, siger Allan Schmidt, som har ros ti Varde Kommune, når det kommer til at støtte idrætslivet.

Til dem, der skulle være tvivl, så ligger området Forum nemlig i Esbjerg Kommune, selv om det kun er få kilometer fra Varde by.

Den lille foreningen Varde Vægtløftning træner nu i Lykkesgårdhallen.