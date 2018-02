Se video: Biblioteket forsøger at sætte rekord med 99 børn

Biblioteket medvirker gerne til, at børn får oplevelser og for eksempel kommer i Børnenes Rekordbog.

Varde: Biblioteket i Varde gør en aktiv indsats for at knytte de yngste borgere til sig. Tirsdag formiddag var 99 børn forsamlet fra seks børnehaver i Varde Kommune for at forsøge at få en rekord i Børnenes Rekordbog.

Børnene kommer fra børnehaver i Varde og i Billum. Biblioteket sørger for, at børnehaverne ofte kommer på besøg

- Hvis vi knytter børnene til os, kan vi jo også få forældrene til at komme, siger børnebibliotekar Tanja Espersen, der var blandt initiativtagerne.

Børnehavebørnene kommer så ofte på biblioteket, at mange kommer hen og siger hej til personalet.

Den anden initiativtager er Pernille Gade Nielsen, som også er børnebibliotekar

- Forsøget går ud på, at flest børn synger og danser på samme tid. Vi vil også gerne medvirke til, at de får bevægelse og motorik her, siger Pernille Gade Nielsen.

Nu skal rekorden så gerne stå, indtil Børnenes Rekordbog udkommer senere på året.