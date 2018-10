Se hvem der vandt kønnenes kamp: Sprinterpigen og fodbolddrengens opgør var meget tæt

Varde: Lærer Christina Mikkelsen lagde ikke skjul på, at hun håbede, at et elevfremstillet skoleblad i denne uge kunne præsentere en overraskende nyhed, nemlig at den hurtigste elev i ottende årgang på Brorsonskolen i Varde er en pige.

Men sådan skulle det ikke gå. Det blev den 13-årige Ebbe Stage, der vandt det prestigefyldte opgør 400 meter løb over klassekammeraten Mille Jensen, 14 år.

Ved et løb tidligere dette skoleår vandt Mille nemlig det tætte opgør, men ved skolens OL tirsdag var Ebbe en smule foran. Han løb på imponerende 1:06, og Mille kom ind et eller to sekunder senere. Efter OL skal eleverne skrive om begivenheden ud fra blandt andre et nyhedskriterium: Overraskelse.

Men denne mulige overraskelse udeblev altså.

- Det er da lidt ærgerligt, siger lærer Christina Mikkelsen, der underviser eleverne i nyhedskriterier.

Men samtidig anerkender hun naturligvis Ebbes indsats. Hun fortæller også, at Mille tirsdag havde problemer med at styre sin astma.

Ebbe Stage er ambitiøs u 15-fodbold-spiller, og Mille Jensen er atletikudøver med speciale i sprint.