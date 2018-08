Sukkertoppen

Mette Blomsterberg er vært på programserien, Sukkertoppen, hvor 24 af landets dygtigste konditorer dyster mod hinanden - to og to - om at skabe de flotteste kager. Konkurrencens dommere er Nikolaos Strangas fra Strangas Dessert Boutique og chefkonditor Ronnie Holmen fra Odense Marcipan.Palle Wibe Sørensen dyster sammen med sin makker, Michelin-dessertkok Thomas David Parry, i den første af to semifinaler.



Udsendelsen sendes søndag den 7. august klokken 20 på TV 2.