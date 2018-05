Se de mange billeder fra publikumstræffer: Her er speedway et kæmpe hit

Der er lagt op til en kanonsæson for Region Varde. Det er svært ikke at være optimist på Varde Motorarena.

Outrup: Det løber rundt i mere end én forstand på Varde Motorarena i Outrup. Formanden for Region Varde Elitesport, Karl Barslund, havde inden sæsonpremieren på hjemmebane i speedway fredag aften grund til at være en tilfreds mand.

For den professionelle klub Region Varde Elitesport har nemlig i den grad succes, og rammerne ved årets første hjemmematch var perfekte. Ikke alene var det et slags returopgør mod lokalrivalerne fra Esbjerg Motorsport. Vejret var også perfekt denne 4. maj. Der er lagt op til endnu god sæson for den fem år gamle klub, som skulle få flere til at bakke op om speedway i Outrup.

- Vi har mange sponsorer, siger Karl Barslund og peger ned på mod VIP-teltet, hvor 300 erhvervsfolk har taget plads før matchen.

Karl Barslund er selv fra Nørre Nebel og et eksempel på, at det område, der bakker op, er blevet udvidet til mere end bare Outrup.

Rammerne var da også perfekte. Lodtrækning har betydet, at den første match for Region Varde var mod Esbjerg på udebane onsdag. Kampen her to dage efter er altså et slags returopgør, som Varde førte inden første heat.