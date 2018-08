Se de første billeder af prins Nikolai på kasernen

Varde: Sammen med godt 30 andre unge kvinder og mænd tog den 18-årige prins Nikolai tirsdag hul på et nyt kapitel i sin tilværelse. Han var i det strålende solskinsvejr mødt op på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne for at påbegynde den toårige løjtnantsuddannelse.

Og nu foreligger de første fotos af prins Nikolai i trøjen. På grund af den nye persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj, er billederne fra Hærens Sergentskole forsinket med et døgn. Både Kongehuset og samtlige personer på billederne skulle godkende, at Hærens Sergentskole sendte billeder videre til pressen og derefter til offentliggørelse.

Prins Nikolai har sammen med det kongelige adjudantskab udtrykt ønske om ikke at være i offentlighedens søgelys, mens han gennemfører sin uddannelse i Varde. Men helt usynlig vil han nok ikke være, når han, som sergenter nu gør, både handler ind og går i byen i Varde. Velkommen til Varde.