Traktortræk er en konkurrence, hvor det handler om at trække den tungeste slæde længst muligt. Men i Vrøgum var nogle af maskinerne så meget større end de andre, at de kun var til opvisning. JydskeVestkysten talte med føreren af en traktor mede 565 hestekræfter, og føreren af en kampvogn.

Claus Madsen og Jesper Vinding kan stadig tage det roligt. Der er stadig længe til, at de skal på banen. Begge deres maskiner er så store, at de små traktorer ville være chanceløse, hvis de skulle være i samme konkurrence. De er derfor med i showrunden til sidst, hvor det er ren opvisning. Claus Madsen kører i en traktor, der koster over to millioner kroner. Jesper Vinding kører i en kampvogn.

Vrøgum/Lyne/Billum: Den mørkegrå røg vælter op af skorstenen på den specialbyggede traktor, der skal trække slæden 100 meter. Vi er i en slags kvalifikationsrunde, hvor traktoren skal trække slæden alle 100 meter for at fortsætte i konkurrencen. Senere handler det om at trække slæden længst muligt med mere vægt på.

Den store New Holland

43-årige Claus Madsen, Lyne, har fyldt 1500 kilo vand i hver hjul på den store New Holland. Dermed er den kommet op og veje 27 ton. Vægt betyder noget i traktortræk, for maskinen skal have et godt greb i underlaget for at kunne trække en tung slæde.

Claus Madsen var medejer af Sakskær Maskiner, der ligger ved Orten. Det er nu solgt til Skjern Maskinforretning, men han arbejder stadig i afdelingen. Det er Skjern Maskinforretning, der deltager i traktortræk med den store New Holland, og Claus Madsen blev spurgt, om han ville køre den - og sjovt nok hænger det sammen med en Massey Ferguson, han har derhjemme.

Claus Madsen har arbejdet som traktormekaniker på New Holland i 25 år. Og interessen for traktorer går endnu længere tilbage, fordi hans far har haft en maskinstation gennem 40 år. Derfor har han en samling på 50 veterantraktorer, og i sin traktorsamling har han også en Massey-Ferguson med knækstyring. Og da den store New Holland er knækstyret, så var det oplagt at lade Claus Madsen køre den, fordi han kender princippet.

En knækstyret traktor knækker på midten, når den drejer, i stedet for, at traktorer drejer på forhjulene. Det er især store maskiner, der bruger princippet.

Den store New Holland har 565 hestekræfter.