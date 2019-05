Se billederne: Vrøgumløbet er en sikker vinder

Michael Willadsen (36) fra Oksbøl er med i Vrøgumløbet for tredje gang. I år løber han sammen med kammerater fra Soldaterprojektet under Dansk Idræts Forening. Foto: Malene Wonsbek

Knap 500 deltagere fik medvind i løbeskoene da Vrøgumløbet blev afviklet for 30. gang.

Vrøgum: En farverig forsamling har snøret løbeskoene for at deltag i Vrøgumløbet, der i år afvikles for 30 gang. Og de er der alle sammen - de idrætsglade motionister, børnefamilier i alle størrelser, de der løber for at vinde og de der løber i uniform og militærstøvler. Michael Willadsen (36) fra Oksbøl er med i Vrøgumløbet for tredje gang. I år løber han sammen med kammerater fra Soldaterprojektet under Dansk Idræts Forening. De har alle PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), og deltager især i løbet fordi idræt giver overskud og glæde.

Jesper Pedersen er Michael Willadsens medløber, støtte og løbetræner. Sammen skal de løbe en militærmaraton i Washington til oktober.

Løber sig til overskud - Jeg har været udsendt tre gange til Kosovo og Afghanistan, og har fået PSTD på grund af de hændelser jeg har været impliceret i, fortæller Michael, der slet ikke bryder sig om store forsamlinger. - Jeg har svært ved at stole på folk, jeg bliver supper stresset når der er mange mennesker samlet ét sted, men med de andre veteraner som jeg skal løbe med i dag, er jeg helt tryg, så jeg glæder mig vildt til, at vi skal løbe Ultra Militærruten. Jeg har jo prøvet den sidste år, så jeg ved hvad der venter os, tilføjer Michael med et stort smil. Michael bor i Oksbøl sammen med sin kone og parrets tre børn. Efter ti år i Forsvaret er han nu ansat i et 20-timers fleksjob som bager hos sin svoger, der har "de tre bagerier ved havet" - to i Hjerting og et i Vejers. - Jeg får medicin for at få balance i mit sind, men fysiske udfordringer er vigtige for mig. Det giver overskud og glæde. Til oktober skal jeg løbe en maraton i USA, så jeg er i fuld gang med mit træningsprogram, fortæller Michael imens han snører sine løbesko og gør klar.

Esbjergs hurtigste familie var også klar til at deltage i løbet. Kirsten Pettersson og Lars Mortensen har vundet 10 kilometer distancen i Vrøgum flere gange. I år løber Kirsten med parrets kommende barn i maven. Hun skal føde til august. Lars løber med Villads (2) i vognen, og mormor Anni hepper når familien kommer i mål. - Vrøgumløbet er utrolig hyggeligt. For os er det blevete en tradition at deltage, og i år løber vi selvfølgelig ti kilometer, men vi kommer nok ikke på podiet, siger den gravide løber med et stort smil.

Mere sikkerhed SOg klar til dette jubilæumsløb, det har løbsledelsen været i længe. - Den uhyggelige hændelse fra sidste år, hvor én af de værnepligtige var ved at drukne sidder stadig dybt i os. Selvom vi syntes, at sikkerheden også sidste år var helt i top, så har vi i år fået en ekstra livredder, så der nu er tre i alt. Desuden har vi ændret ruten, så der hvor deltageren skal i søen, også fysisk er det første sted de møder vandet, fortæller Bente Staal der sammen med sin mand, Kim Staal, er primus motor i afviklingen af det vestjyske løb, der for fire år siden for første gang præsenterede Ultra Militær distancen, der er blevet så populær. De mange deltagere blev sendt afsted i perfekt løbevejr og arrangørerne i Vrøgum kunne glæde sig over endnu et løb afviklet i medvind.

Søren Danielsen skulle egentlig have været livredder ved Vrøgumløbet i år, men så var der alligevel ikke brug for hans hjælp, så sammen med dattren Feja Haahr (4) napper han fire kilometer distancen. Han får følgeskab af Anja og Andreas Karlsson. Søren og Anja er begge livreddere i BSK Blåvandshuk svømmeklub i Oksbøl.

Seks-årige Malte fra Esbjerg, hepper på far - Thomas Krog Pedersen der løber forrest i rød trøje og med startnummer 310. - Sidste år blev han numer to, fortalte Malthe stolt.

Det er rart at få tisset af, inden man skal ud at løbe, så køen til toilettet var lang.

Yes! Vi er klar siger løbsledelsen i Vrøgumløbet ,der består af (fra venstre) Bente Staal, Kim Staal, Randi Ehmsen Underbjerg og Jens Kjær.

Hele byens tidligere købmand, Orla, blæste løbene i gang.

Vrøgumløbet er et rigtigt famililøb. Hyggeligt så det ud, da de mange deltagere kom vrimlende i det grønne for at gøre klar til start.

I Vrøgumløbet deltog 85 værnepligtige fra Oksbøl kasserne. På onsdag er de færdige, så Vrøgumløbet er en festlig afslutning på fire måneders træning. De løb alle Ultra militærruten i støvler, uniform.

Fra toppen af en panservogn blev deltagerne budt hjertelig velkommen til 30. udgave af Vrøgumløbet.

Vrøgumløbet er en succes i medvind.

Der var travlt i deltagerteltet med at uddele løbsnumre. Foto: Malene Wonsbek

Så er Pelle og Anna klar til en udfordrende tur og de glæder sig.