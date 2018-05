Se billederne: Victoria og de andre tumblingbørn var flyvende

Outrup: Lørdag var der DM i powertumbling for gymnaster under 18 år i idrætscentret i Outrup. Hvis du ikke ved, hvad powertumbling er, så er det en disciplin, hvor gymnasten udfører en række baglæns spring hen ad en bane. Det tager kun et par sekunder i den her roterende sportsgren.

Officielt hedder konkurrencen forbundsmesterskabet, men reelt er der tale om, at de bedste juniortumblere mødes til konkurrencen. Derfor bliver konkurrencen betragtet som et junior-DM.

Gitte Bredvig fra Outup GUB er stævneansvarlig, og hun er selv et eksempel på, at Outrup er i en føreposition, når det kommer til powertumbling. Klubben har i de senere år manifesteret sig som én af de klubber, der producerer flest tumblingtalenter i børne- og ungdosmsrækkerne. Men det skyldes, at den lille by Outrup trækker talenter fra en stor del af Sydjylland.

Gitte Bredvig bor nemlig i Kolding, men har engageret sig i powertumbling på grund af sønnen Alexander Bredvig på 17 år, som selv deltog ved DM. Andre tumblere bor i byer som Ringkøbing, Skjern og Varde, mens der pudsigt nok ikke er så mange medlemmer fra Esbjerg.

- Så jeg bruger en stor del af min fritid i klubben, siger Gitte Bredvig, der betegner Outrup GUB som én af de foreninger, der har det bedste ungdomsarbejde. Det er for den lille by har et uforholssmæssigt store opland, når det kommer til powertumbling.

Ellers arbejder Gitte på Hotel Comwell i Kolding.