Se billederne: Soldaterne marcherer gennem Varde

Varde: Gågadens butikker havde stillet flagene ud, og solen skinnede fra en skyfri himmel og temperaturen bevægede sig op mod de 25 grader, da Varde Kasernes nye soldater bevægede sig af Hjertingvej over Viadukten og op ad Storegade for til sidst at ende i Jacobi Hallen, hvor de skulle bydes velkommen.

Der skulle blandt andet holdes velkomsttale af viceborgmester Anders Linde (V).

- Hvor er de mange, sagde nogle af tilskuerne til hinanden, da de nye soldater bevægede sig op ad Storegade.

Marchen begyndte klokken 15.00 torsdag ved Varde Kaserne. I 2015 blev marchen igen indført efter at have været udgået i en årrække. Det var et af initiativerne som blev sat i søen for at styrke forbindelsen mellem kommune og kaserne. Det skulle samtidig være med til at vise, at Varde er en garnisionsby.