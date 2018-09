Se billederne: Overrasket ægtepar vandt pris for deres hus

Det kom som en stor overraskelse, da det gik op for ægteparret Nielsen fra Outrup, at deres hus på Birkegade 12 i Outrup var indstillet til at modtage Bevaringsprisen 2018.

Outrup: Holger Østergaard Nielsen gik i baghaven. Han kunne høre nogen snakke ude på vejen, på den anden side af huset. Han tænkte "det er nok en flok tyske turister, der vil tage billeder af huset". Dem er der nemlig rigtig mange af. Nok blev der taget billeder, men der blev ikke talt tysk. - Jeg blev noget overrasket, da det gik op for mig, at det var repræsentanter fra Bevaringsforeningen. De var på rundtur for at se på de huse, der var blevet indstillet til Bevaringsprisen 2018, fortæller 66-årige Holger Østergaard Nielsen, der sammen med ægtefælle Agnethe (64) har boet i huset siden 2002.

Bevaringspris Bevaringsforeningen for Varde varetager bygningsmæssige og byrumsmæssige bevaringsinteresser inden for hele Varde Kommune. Foreningen blev dannet i 1975 og har til opgave at virke for bevarelse af byens og egnens arkitektoniske og miljømæssige særpræg i Varde Kommune samt at give borgerne mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål vedrørende ændringer i by- og landskabsbilledet. Siden 1982 har man uddelt Bevaringsprisen.

Foto: Foto: Malene Wonsbek Bygningen på Birkegade 12 i Outrup er opført i 1804 og hører til blandt kommunens ældste. Ejendommen var oprindelig en gård, men igennem det meste af 1900-tallet fungerede den som savværk. Under 2. Verdenskrig blev der etableret en dør i gavlen, fordi skolen havde lejet lokaler i bygningen eftersom værnemagten havde beslaglagt den lokale skole. Huset fremstår i dag meget smukt med kitfalsede vinduer, stråtag og arkengaf over dørpartiet. Yderarealerne er velholdte og et par nye bygninger er smukt indpasset til de eksisterende. Foto: Malene Wonsbek

Købte huset af venner Parret købte huset i 1994 af et vennepar. Vennerne flyttede til Sjælland, derfor skulle huset sælges. - Vi har altid godt kunne lide huset, så derfor købte vi det. Dengang var Holger landmand, og vi boede selv på en gård lidt udenfor byen på Debelvej, forklarer Agnethe og tilføjer: - Vi lejede huset ud og havde frem til 2002, hvor vi selv flyttede ind kun haft én lejer. Da ægteparret Nielsen i 1976 flyttede til Outrup, lovede Holger sin kone, at når han fyldte 50 år, så ville han lave noget andet end at være landmand. Og det løfte holdt han. I 2001 blev gården solgt og året efter flyttede parret ind i den bolig, der fredag eftermiddag blev kronet med en bronzeplakette på husmuren, der bekræfter, at dette hus er en prisvinder.

Foto: Foto: Malene Wonsbek Kjeld Anker Espersen er formand for bevaringsprisudvalget, der fredag eftermiddag officielt overrakte Bevaringforeningens bronzeplakette. Her står han med prisvinder Holger Nielsen (tv) til højre for ham ses bygningssagkyndig Anker Ravn Knudsen, der fortalte, hvorfor huset havde fået prisen. Foto: Malene Wonsbek

Gennemført indretning - Vi er stolte, og det er en stor ære at modtage prisen. Vi aner overhovedet ikke hvem, der har indstillet os. Huset har vi gennemrenoveret men i gammel stil. Vi har altid tænkt, at den skulle holdes i den oprindelige stil fra 1804. Holger er søn af en snedker. Fra ganske lille dreng gik han i sit fars værksted. Han kan lave alt i træ, og det har været med til at holde udgifter til håndværkere nede, tilføjer Agnethe med et smil. Og selvom det kun er det ydre, huset bliver bedømt på, så er stilen indenfor mindst lige så gennemført. Igennem årene har parret ikke brugt mange penge på møbler eller nips, for de laver det hele selv. Ud over at være en dygtig håndværker designer og producerer Holger også møbler og nips. Agnethe kan både væve, designe brugskunst og flette pil, så de 140 kvadratmeter i den prisbelønnede bolig emmer af sjæl og kreativitet. - Det er et skønt hus. Outrups ældste i øvrigt. De fleste tror, det er en gammel præstegård, fordi den ligger lige overfor kirken. Men faktisk er det et tidligere savværk. Det er et hus, man føler sig hjemme i, både udenfor og indenfor, siger prisvinderen fra Outrup.

Foto: Foto: Malene Wonsbek Venner, familie og naboer var mødt op, da ægteparret Nielsen modtog Bevaringsprisen. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek En hyggekrog i stuen holdt i gammel stil. Foto: Malene Wonsbek

sådan så Birkegade 12 ud i 1908. Privatfoto

Fra køkken direkte udgang til spisekammer. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Skøn udsigt fra køkkenvinduet. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Huset er på 140 kvadratmeter. Holger og Agnethe har valgt at beholde ruminddelingen som den oprindelig har været, så huset er fuld af små hyggelige rum. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Detalje under loftet, en hylde med kander, de fleste arvegods andre loppefund. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Bevaringspris 2018 gik i år til Holger og Agnethe Nielen, Birkegade 12 i Outrup. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Huset ligger på en skrånende grund lige ned til Outrup å. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Udsigten fra stuevinduet, bemærk Holgers hjemmelavede lysestager ude til højre. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Køkkenet er holdt i gammel go åben stil. Et hjertested fyldt med sjæl og atmosfære. Foto: Malene Wonsbek

