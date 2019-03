Se billederne: Margrethe og Mary besøgte Nymindegab

Dronning Margrethe og kronprinsesse Mary besøger Nymindegablejren i anledning af Hjemmeværnets 70-års jubilæum, søndag den 31. marts 2019. Jubilæet markeres bl.a. med en parade. Den 9. juni 1945 mødtes 250 af modstandsbevægelsens ledere i Odense, anført af Frihedsrådet. Her blev man enige om at oprette et værn til forsvar for Danmarks selvstændighed. Dette værn skulle have rod i den civile befolkning og bygge på en frivillig indsats. Den 31. maj 1946 blev overenskomsten mellem forvarsministeriet og De danske Hjemmeværnsforeninger indgået med officiel startdato for et statsligt hjemmeværn den 1. april 1949.