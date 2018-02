Se billederne: Lækre sild i pastelfarver og fyre i joggingtøj gav den gas

Det var et god idé at holde fest med firserne som tema. Der kom over 400 til en sådan fest i Nørre Nebel, og de gjorde noget ud af det.

Nørre Nebel: Firserne er inde i varmen - i hvert fald når det kommer til temafester. Lørdag var der firserfest i Form og Fritid i Nørre Nebel, og selve ideen gik rent ind hos publikum. Der var pastelfarver i lange baner. Blandt festdeltagerne var Selma Knudsen, Sanne Fahl, Christina Larsen og Louise Fahl. Sanne Fahl fra Nørre Nebel er mor til Louise. Sanne kan huske firsererne og var med til at rådgive datter og veninder. - Jeg har nu selv brugt kassettebånd, siger Louise, som synes, at firser-musik er godt.

Formand glad, men trækker sig Det er Form & Fritids Venner, der afholder firserfesten. Form & Fritid er idrætscentret i Nørre Nebel. - Vi har holdt bierfester og sidste år en westernfest. Til bierfesten kunne vi have op mod 600 deltagere, men interessen dalede. Til westernfesten sidste år var der blot 300 deltagere, så den gav underskud, siger Lars Lyhne Rasmussen, som er formand for Form & Fritids Venner. Firserfesten fik deltagertallet til at stige. Der var 425 lørdag aften i hallen, og det er nok til et overskud. - Men jeg har taget konsekvensen at, at vi fik underskud sidste år. Jeg er afgående formand. Jeg trækker mig på grund af det underskud, siger Lars Lyhne Rasmussen, som så kan lune sig ved, at udgifterne til firserfesten er så begrænsede, at den ikke kan undgå at give overskud. Det ville den have gjort allerede ved 300 deltagere.