Se billederne: Faldskærmsklubbens jubilæum fejres med masser af spring

Varde: De fire står på græsplænen. De griber fat i hinanden, slipper taget, danser rundt om hinanden og diskuterer undervejs.

- Og hvad gør vi så herfra?

- Vi laver en stjerne.

- Det skal nok blive godt det her.

Det er Sally Dyhr, Vibeke Birk, John Petersen og Kim Bjerregaard Jørgensen, der er ved at øve, hvad de skal lave i det formationsspring, som de skal springe om en time. I formationsspring handler det ikke bare om at springe og lande. Her skal de nå en hel del formationer på vejen ned.