Varde: Da 20-årige Hugos far Thomas var ung, var der ingen drenge, der ville være ved, at den gamle Helmig faktisk synger godt. Thomas Helmig var et fænomen, som kun teenagepiger indrømmede, at de kunne lide - dengang i 1980'erne.

Nu er sønnen Hugo Helmig på vej med en karriere, som på nogle måder overgår faren. For eksempel er sangen "Please Don't Lie To Me" blevet et radiohit i Tyskland. Og så er det både drenge og piger, der er til Hugo Helmig.

- Han er lige noget for drengene, siger 19-årige Mads Højhus, som går i 3. G på Varde Gymnasium og bor i Varde.

Overfor sidder 18-årige Esben Lyngsø fra Ølgod, som trods sin unge alder ikke følger så meget med i moderne musik.

- Men Hugos far Thomas har en god stemme, siger Esben.

Nu er han spændt på, om Hugo Helmig synger lige så godt.