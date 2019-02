Sdr. Malle køber tidligere frysehus af Flensted

Hesselho: Der er mange rækker reoler i det store lagerlokale. De helt tomme, men mærkaterne på reolerne afslører, at det har været et tidligere Flensted-frysehus. Både m/ barbecue, løgblanding og røsti, står der blandt andet på mærkaterne.

Der er koldt i lokalet, og det er ved at være et år siden, at Flensted tømte lageret og slukkede for køleanlægget.

Christian Gram er ejer af Sdr. Malle A/S, der har købt bygningen. Han har allerede haft tre mand afsat i en uge for at skille reolerne ad i et af de andre lagerlokaler, så der er vel to ugers arbejde mere for at få skilt resten ad. De skal sælges på netauktion sammen med nogle kompressorer, som han heller ikke har brug for. Næste projekt bliver at få lavet en port, så maskinerne kan køre ind og ud.