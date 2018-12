Sandskulpturpark vælter sig selv i tavshed om p-pladser

Han har selv haft et møde med ansøger sammen med folk fra forvaltningen for at finde en mulig løsning. Og kommunen vil ikke tillade de ansøgte 38 parkeringspladser, da bare en smækket dør formentlig vil komme i karambolage med den vejende støjbekendtgørelse. Derfor har Varde Kommune i stedet peget på fællesparkering ved Blåvand Zoo, hvorfra publikum så skal gå hen til sandskulpturparken.

Det oplyser Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik. Han fortæller, at Bjarke Lauge Christensen har haft tre måneder til at komme med svar, om han kunne finde alternative parkeringspladser. Og han skulle komme med en juridisk bindende aftale om p-pladser.

Blåvand: Sagen om den omstridte sandskulpturpark på Tane Hedevej er så at sige parkeret og lukket. Manglen på egnede parkeringspladsen vælter muligheden for en sandskulpturpark, som Bjarke Lauge Christensen via Marc Lauge Holding står bag.

Sandskulpturparken koster mellem 1,5 og 2 millioner kroner at etablere. Bag står tøjmanden Bjarke Lauge Christensen via Marc Lauge Holding, der i 2017 købte Tane Hedevej 50 for 2,75 millioner kroner. En ejendom hvor der er bopælspligt.Ud over ønsket om 38 parkeringspladser skal der etableres café, ligesom der skal opføres en mindre toiletbygning. Selve udstillingsområdet med tre til frem meter høje sandskulpturer er på 1.500 kvadratmeter og ligger bag bygningerne. Ansøger forventer mellem 50 og 100 gæster dagligt til sandskulpturparken, hvilket naboerne finder alt for lavt.

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, vil have mindst 80-100 parkeringspladser, som skal ligge et andet sted end ved sandskulpturparken. Ellers er det et nej for ham at tillade sandskulpturparken. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Aftale udelukket

Hans Hestbech, indehaver af Blåvand Zoo, er ikke afvisende. Men for ham er det et krav, at Marc Lauge Christensen selv har 38 p-pladser på klitgården, hvor sandskulpturparken ønskes placeret. Han har selv en forventning om, at 38 parkeringspladser rækker de fleste dage, hvorfor han ikke risikerer noget ved at åbne op for p-pladserne ved Blåvand Zoo.

- Hvis han ikke har 38 pladser, så er det fuldstændig udelukket med en aftale, siger Hans Hestbech, der i øvrigt selv bor tæt ved til sandskulpturparken.

Naboen på den anden side er Helle Soltau, som i 1999 købte klitgården. En klitgård, hvoraf nogle bygninger er lejet ud til helårsbeboelse og ferielejligheder, ligesom hun har otte autocamperpladser. For hende og gæsterne er det alfa og omega med fred og ro, hvorfor hun fra begyndelsen har været voldsom modstander af sandskulpturparken, hvorfra gæsterne kan kigge lige ind i haven.

- Der kan man bare se. Det er rart at høre. For jeg har overhovedet ikke hørt noget til sagen siden foråret. Nu kan det måske være lettere at sælge, siger Helle Soltau om, at Varde Kommune lukker sagen.