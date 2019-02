Sand i Øjet: Fem timer til biksemad og revyfamiliens opbrud

Dansepigerne er i rummet ved siden af. De er gået i gang med makeuppen, for der skal meget på, når man skal stå på en scene, hvor publikum sidder et stykke væk, og lyset let får folk til at se blege ud.

Oksbøl: Marianne Hansen er ved at brække chokoladen i stykker og pakke den ud af emballagen. Der er også chips og anden slik på bordet i kælderen under den gamle hal. Det skal være godt at være skuespiller eller danser til Sand i Øjet.

Helt tom

Klokken har passeret 17. Om lidt over halvanden time kommer publikum for at se den sidste Sand i Øjet-forestilling. Om lidt over fem timer er alt pakket ned igen, og hele holdet skal have den traditionsrige biksemad, der bliver lavet af resterne af den mad, som publikum har fået fredag og lørdag. Og så er det slut for i år.

- I morgen er man bare helt tom, siger Susanne Bertelsen, der er med på skuespillerholdet.

Der bliver skabt et sammenhold uden lige, når man weekend efter weekend sammen arbejder på at få en revy bragt til live. Det fortæller Camilla Christensen og Silke Kobbelgaard, der kalder holdet for en "revy-familie". De to piger har danset på scenen i to år. Det gør de også i år, hvor de har været med til at koreografere to danse selv. Men udover det har de også fået roller i nogle sketches. Det er en ny oplevelse, der betyder, at de må skære lidt ned på hyggen i kælderen under forestillingen, fordi de skal være mere på scenen.

Instruktør Henrik Slot Hansen fortæller, at han gerne vil have nye ansigter på scenen, og han går især efter nogle, der tør være på scenen. Så skal de nok lære alt det andet, der også skal til.