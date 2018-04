Samtalesalon om dét at være dansker

Varde: Hvad er en dansker? Det er spørgsmålet ved sæsonens sidste samtalesalon mandag 7. maj kl. 19 på Varde Bibliotek. Arrangementet varer cirka en time, og samtalerne bliver guidet af en ordstyrer undervejs.

Alle har en mening om, hvad det vil sige at bo i Danmark og at være dansker. Vi er en del af et fungerende velfærdssamfund, har et kongehus, som samler danskerne. Men Danmark er vel meget andet og mere end det. Kom og giv dit besyv med. Alle er velkomne til at komme og give deres besyv med, lyder det fra biblioteket, Grundtvigsk Foredragsforening Varde og Ungdomsskolen Varde. /exp