Samstyrken har brugt engangstillæg ligesom Tippen - men i langt mindre grad

Ansager/Varde: Ligesom Tippen har Samstyrken også benyttet sig af at give engangstillæg til alle eller mange medarbejdere. Men beløbene er mindre, og det har ikke være en fast, årlig praksis.

- Det kan godt give mening at have en fælles honorering, når der er situationer, der kalder på det, siger Kurt Berthelsen, centerleder for Samstyrken.

Han mener ikke, at man kan sammenligne med Tippen, hvor alle medarbejdere fik et engangstillæg på 10.000-12.000 kroner hvert år. Hos Samstyrken har der aldrig været en automatik i, at tillægget skulle gives som engangstillæg, men når det har været givet, så har det været et resultat af en lønforhandling med tillidsrepræsentanterne, påpeger han.

Både Varde Kommune og socialpædagogernes fagforening har kritiseret, at Tippen har givet store, årlige engangstillæg til medarbejderne på Tippen. Modsat har to af de tidligere afdelingsledere på Tippen, Sanne Hansen og Ilse Thomhav, fortalt, at de oplevede det som en normal måde at uddele tillæg på. Siden 1997 har offentlige institutioner haft mulighed for at give ekstra løn via det system, der kalder for Ny Løn.