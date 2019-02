Samlede rav i mørket: Ravsamler blev fanget i høj vandstand

Skallingen: En ravsamler fra Fredericia blev klokken 18.50 torsdag aften fanget i sin bil, på grund af høj vandstand, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Samleren var på vej hjem efter at have samlet rav i mørke, fordi han havde en ravlygte med. Inden turen havde han kigget i almanakken og set, at vandstanden skulle falde, men havde dog ikke taget højde for den kraftige vestenvind som i stedet fik vandet til at stige. Derfor endte han med at køre fast på grund af den høje vandstand, siger han.

Da Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen, lød det i første omgang til, at bilen stod under vand 400 meter ude i havet. Derfor satte de en større aktion i gang, der blandt andet inkluderede politi, ambulance og en redningsbåd fra Redningsstation Esbjerg. Da det første køretøj nåede frem, viste det sig dog, at bilen stod under vand på Skallingevej, og personalet fik reddet ravsamleren i land. Dermed blev den store redningsaktion afblæst, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen.