Samarbejde skal få flere flygtninge ud i foreningerne

Varde Kommune: En ny samarbejdsaftale skal få flere flygtninge ud i foreningerne.

Samarbejdsaftalen er mellem Dansk Flygtningehjælp og Varde Kommune. Begge parter betaler allerede i dag blandt andet kontingenter for flygtningefamilier, hvis børn gerne vil opleve at være i en forening. Dansk Flygtningehjælp støtter via Fritidspuljen, mens Varde Kommune har en lignende pulje, der hedder Fritidspasset.

Samarbejdet går ud på, at Dansk Flygtningehjælp fortsætter med at yde støtte til kontingenter, men også på anden vis vil støtte Varde Kommune med at få flygtninge ud i foreninger. Til gengæld skal Varde Kommune sikre, at der er medarbejdere i kommunen, der også arbejder med det. Blandt andet skal der være en tovholder for arbejdet.