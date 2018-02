Samarbejde fortsætter

Oksbøl: Varmeværket og vandværket i Oksbøl har i en årrække arbejdet tæt sammen for at styrke forsyningssikkerheden og minimere udgifterne. Det betyder bl.a., at man har et samarbejde om fælles måleradministration, således at målertallene fra de elektroniske målere automatisk via radiobølger sendes til Edb-systemet på varmeværket. Fra i år er samarbejdet yderligere udbygget således, at forbrugsregnskab og bogholderi varetages af personalet på varmeværket. /exp