Samanta tog til Vestjylland for hjælpe: 60 enlige holder juleaften sammen

Allan Gren Poulsen holder for andet år i træk jul for enlige. Den store medieomtale trækker frivillige til langvejs fra.

Strellev: Samanta Kim Blom Mikkelsen, 28 år, fra Holbæk har taget sin søn Liam på otte år med til Strellev, en landsby cirka fem kilometer vest for Ølgod. Hun er med til at holde juleaften for lidt flere end 60 enlige og ankom allerede fredag for at hjælpe arrangør Allan Gren Poulsen med at få alt til at klappe.

Allan Gren Poulsen begyndte sidste år at holde jul for enlige i sin rummelige bolig, den nedlagte skole i Strellev, og i år fortsætter han arrangementet, som har fået stor medieomtale i aviser og tv. Byen har da også stillet forsamlingshuset gratis til rådighed for arrangementet.

- Jeg ville gerne hjælpe. Det er ikke fordi, min søn og jeg skulle sidde alene i julen. Men min mor synes, det er fint, at vi tager her til, selv om vi plejer at holde jul sammen, siger Samanta Kim Blom Mikkelsen, der til daglig arbejder som bygningsmaler.

Hun kender Allan Gren Poulsen fra grupper på Facebook, og har også mødt ham tidligere.