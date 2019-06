Sag om hjemløseregning på 16 millioner kroner nærmer sig sin afslutning

Onsdag færdigbehandles den sag, som Guldborgsund Kommune har anlagt mod Varde Kommune, i Højesteret. Inden for 14 dage har vi formentlig en afgørelse på, hvem der skal betale den milliondyre regning for en hjemløs' ophold på forsorgshjem.

Guldborgsund Kommune har betalt regningerne siden 2006, hvor manden i under to måneder var på på et forsorgshjem i kommunen, der dækker Østlolland og Falster. Guldborgsund Kommune mener, Varde Kommune skal betale, fordi den hjemløse i 2005 boede i daværende Blaabjerg Kommune.

Uenigheden mellem de to kommuner handler om, hvem der skal betale for de ophold på forsorgshjem, som en hjemløs mand har været på. Spørgsmålet er, hvor han hører hjemme, og hvem der derfor skal betale for regningerne, der er løbet op i cirka 16 millioner kroner.

Mange facetter

Sagen kan ende på flere forskellige måder. Landsretten mente ikke, at Varde Kommune skulle betale noget, og det er selvfølgelig det udfald, som Varde Kommune håber på igen.

En anden mulighed er, at Varde Kommune skal betale hele regningen. I så fald bliver den på over 16 millioner kroner, da der også skal betales renter for perioden, hvor sagen har været behandlet i retssystemet.

Det kan også være, at Højesteret mener, at Varde Kommune skal betale for en del af perioden, og/eller at den ældste del af sagen er forældet. Så skal Varde Kommune betale et beløb, der er mindre end 16 millioner kroner.