Agerbæk: Der er ikke meget jernbanenostalgi over banen, hvor der ikke har kørt tog i seks år. Så skal man i hvert faldt finde vildt voksende ukrudt og rust nostalgisk. Men sådan kommer det til at se ud i et stykke tid endnu.

Der er i Agerbæk frustrationer over, at resterne af "Den Skæve Bane" mellem Bramming og Grindsted ligger som et slags ar, der skærer byen over i to. Den tidligere politiker Poul Rosendahl har lovet byen at holde hånd i hanke med fjernelsen af banen - et arbejde han gik ind i, da han både var aktiv i byens foreningsliv og som politiker i Varde Byråd.

Han har blandt andet rykket Varde Kommune for oplysninger, men Banedanmark oplyser, at det ikke er på grund af manglende oplysninger fra kommunerne, at sporene endnu ikke kan fjernes. Det er blandt andet Agerbæks ønske at fjerne en viadukt og at lave en sti fra byens centrum til skolen på den anden side af banen.

Alt dette kan ikke lade sig gøre, så længe banen ikke er overdraget fra staten til kommunerne, som er Esbjerg, Vejen, Varde og Billund.