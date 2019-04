Varde: Torsdag 2. maj klokken 19.00 er der seniorforedrag med forfatter og tidligere kulturdirektør John Hansen på Varde Bibliotek.

Han kommer og fortæller under overskriften "Seenager. Du topper efter 60+", og det handler om, at man i hans øjne ikke kun skal passe børnebørn, men også sørge for at få brugt sig selv hver dag, som der står i pressemeddelelsen. /cak