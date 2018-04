Så ondt kom massefyringer til at gøre: Hver tredje medarbejder skal væk

Anlægget i Varde er nemlig ikke stort nok til at fremstille tårne til de store 9,5 megawatt-møller, som i øjeblikket i stor stil opstilles til vands. På grund af beliggenheden på Engdraget i Varde kan fabrikken ikke udvides til at fremstille tårne i den diameter, som de helt store møller kræver.

Den store reduktion af medarbejdere får den konsekvens for virksomheden, at nathold og anden produktion skæres væk. Der fyres cirka 25 i Esbjerg - resten i hovedafdelingen på Engdraget i Varde.

Onsdag den 21. marts blev en sort dag for medarbejderne på farbrikken Titan Wind Energy. Her blev det fremlagt, at virksomheden ville iværksætte en runde med massefyringer.Fredag kunne fællestillidsmand Ole Juhl Christoffersen fremlægge et resultat efter to døgn forhandlinger mellem ledelse og faglige organisationer. Forhandlingerne betød, at knap så mange blev fyret som først bebudet. Titan er en kinesisk producent, som købte tårnfabrikken af Vestas i 2012. Vestas havde året inden bebudet, at fabrikken skulle lukke.

Fabrikken kigger mod Norge og Sverige

Til gengæld er markederne for vindmøller på land skrumpet i blandt andet Tyskland og i Danmark, og det er endnu ikke lykkedes for Titan at erstatte dette marked.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, men vi har været nødt til at skære ned, siger Michael Buus Nielsen.

Han mener dog ikke, at udviklingen mod større vindmøller betyder, at der ikke er et fremtidigt marked for virksomheden i Varde. Der opstilles nemlig såkaldte on shore vindmøller i blandt andet Sverige og i Norge.

- Vi arbejder på at få fat i dette marked for landvindmøller i Norge og i Sverige. Det er vores forhåbning, at vi så kan trække nogle af afskedigelserne tilbage. Men som markedet ser ud lige nu, så kommer der et dyk, som har betydet, at vi måtte skære, siger Michael Buus Nielsen.