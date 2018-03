Så meget velholdt villa får du for 395.000 kroner: Her kan du virkelig bo billigt

Lunde: Huset står i store træk, som dengang det blev bygget i 1976. Ejeren, en dame, er 100 år og er kommet på plejehjem, og hun har passet godt på sine ting. Nu er huset på Park Allé i Lunde sat til salg, og prisen er mildt sagt overkommelig. 395.000 kroner. Det selv om hele ejendommen er meget velholdt

Huset ligger i Lunde ved Nørre Nebel. Ejendomsmægler Alfred Larsen begrunder den lave pris:

- De pårørende vil gerne have en realistisk pris. Det her er prisen i Lunde, siger Alfred Larsen, der vurderer, at villaen til gengæld for den realistiske pris kan sælges hurtigt.

Der har allerede været adskillige fremvisninger.

- Lunde har gode forbindelser til både Esbjerg og Varde. Der er tog. Man kan komme let til byerne i bil, fortæller Alfred Larsen.

Selv om Esbjerg forleden blev udpeget som den store by i Danmark med de største stigninger i lejlighedspriser, hele 15 procent, så er det begrænset, hvor meget det påvirker priserne her. Men selvfølgelig er det en fordel, at der er mange arbejdspladser i Esbjerg 35 - 40 km væk, vurderer Alfred Larsen.